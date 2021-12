Le champion olympique du 100m Marcell Jacobs de retour en piste en février

(Belga) Champion olympique du 100m et du 4x100m lors des Jeux Olympiques de Tokyo, Marcell Jacobs reprendra la compétition le 4 février à Berlin, à l'occasion du meeting ISTAF. L'Italien l'a annoncé lundi, à l'occasion de la présentation d'un livre. Jacobs avait arrêté sa saison après ses deux titres olympiques.

"En 2022, il y aura deux Mondiaux (en salle à Berlin et en extérieur à Eugene) et un Euro (en extérieur à Paris). Ce sera une année très importante pour moi, j'ai une grande envie de reprendre la compétition", a déclaré Jacobs à l'agence presse italienne Ansa. A Tokyo, Jacobs, 27 ans, avait créé la surprise en remportant le 100m en 9.80. Quelques jours plus tard, il s'offrait aussi l'or avec ses équipiers du relais 4x100m. (Belga)