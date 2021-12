Les Belges à l'étranger - Praet et Torino partagent à Cagliari, Arsenal s'incline à Everton sans Lokonga

(Belga) Le Torino, avec Dennis Praet à partir de la 56e minute, a partagé 1-1 à Cagliari, lundi, en clôture de la 16e journée du championnat d'Italie de football.

Le Torino avait ouvert le score grâce à un but contre son camp d'Andrea Carboni (31e). Joao Pedro a égalisé (53e). Le Torino occupe la 13e position avec 19 points. Cagliari, dont c'est le 4e partage de suite, est 18e et premier relégable avec 10 points, 2 de moins que le Spezia, premier sauvé. Arsenal, sans Sambi Lokonga laissé sur le banc, s'est incliné 2-1 à Everton pour le compte de la 15e journée du championnat d'Angleterre. Martin Odegaard (45e+2) a placé Arsenal aux commandes. Richarlison (80e) a remis les deux équipes à égalité avant le but décisif de Demarai Gray dans les arrêts de jeu (90e+2). Arsenal est septième avec 23 points. Everton, qui restait sur trois défaites de rang, remonte en 12e position avec 18 unités. (Belga)