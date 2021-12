Ligue des Champions: alerte pour les clubs espagnols, au bord du goufffre

Cinq équipes de la Liga ont pris part à cette phase de poule de C1 et il n’y en a qu’une qui a validé son sésame pour les 1/8 de finale à 90 minutes de son dénouement. L’Espagne va-t-elle subir un écrémage avant la phase à éliminations directes ?

Dans le groupe B, l’Atlético a loupé le coche lors de sa double confrontation face à l’AC Milan. Les Colchoneros semblaient pourtant avoir fait le plus dur en écartant les Rossoneri 1-2 à San Siro mais ils sont tombés de haut il y a 15 jours au Wanda Metropolitano. Les hommes de Simeone ont concédé la défaite 0-1 ce qui les relègue à la 4ème place qui n’est même pas synonyme de qualification pour l’Europa League. Les Madrilènes n’auront d’autres choix que d’aller gagner à Porto ce mardi pour espérer une 4ème qualification européenne consécutive pour les 1/8 de finale.

Le suspense sera moindre dans le groupe D puisque le Real et l’Inter ont déjà validé leur billet pour le tour suivant. Le dernier suspense concerne l’obtention de la première place. Les Madrilènes, à domicile, n’auront besoin que d’un point face aux Nerazzurri pour conserver leur place de leader. Le Real est le seul club espagnol à avoir déjà décroché sa qualification pour la suite de la compétition.

Le groupe E va nous réserver une finale pour la 2ème place ce mercredi. Le Barça et Benfica vont, à distance, se livrer une bataille afin de rejoindre le Bayern (assuré de finir en tête) au tour suivant. Les Catalans possèdent deux unités d’avance sur les Lisboètes, mais ceux-ci pourraient leur souffler la seconde place lors de cette dernière journée. Benfica reçoit le Dynamo Kiev, le petit poucet du groupe, alors que le FC Barcelone se rendra à Munich, meilleure attaque de C1 actuellement. Ce match se jouera à huis clos, ce qui ne rappellera pas de bons souvenirs aux Catalans puisque ceux-ci ont essuyé un revers 8-2 la dernière fois qu’ils ont rencontré les Bavarois dans ces conditions. Pour se qualifier, le Barça devra gagner au Bayern ou bien espérer un faux pas de Benfica face à Kiev. Bayern – Barça sera à suivre ce mercredi dès 20h10 sur Club RTL et RTL Play.

Dans le groupe F, Villarreal occupe une position favorable mais n’a pas le droit à l’erreur ce mercredi face à l’Atalanta. Le dernier vainqueur de l’Europa League aura besoin d’au moins un point en déplacement en Italie pour se hisser au second tour. Les hommes de Gasperini sont en pleine bourre puisqu’ils viennent de décrocher 5 succès d’affilée en Serie A.

Enfin le groupe G est le plus fou puisque les 4 équipes peuvent, chacune d’elles, encore décrocher leur ticket pour les 1/8 de finale. Séville, 2ème en Liga, se déplace à Salzbourg ce mercredi. Les Andalous devront s’imposer à tout prix s’ils souhaitent poursuivre l’aventure en C1. En cas de résultat défavorable, ils pourraient même terminer 4ème de leur poule si Wolfsburg venait à bout de Lille dans l’autre match du groupe.

11 équipes sont déjà qualifiées pour les 1/8 de finale. Parmi elles, il y a 4 clubs anglais (Chelsea, Manchester United, Manchester City et Liverpool), 2 clubs italiens (la Juventus et l’Inter) 1 club français (le PSG), 1 club néerlandais (l’Ajax), 1 club allemand (le Bayern), 1 club portugais (le Sporting CP) et 1 club espagnol (le Real)