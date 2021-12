PSG-Bruges EN DIRECT: les Parisiens sont en mode automatique (4-1)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY

LE DIRECT

84' - Bruges n'a plus de jus et Paris gère. On se dirige vers une fin de match paisible.

75' - Messi obtient un penalty. Van Der Brempt est en retard et l'accroche par l'arrière de la cheville. Messi ne se rate pas et fait 4-1.

73' - Mbappé ! Le Français envoie un bon ballon enroulé à distance. Mignolet doit se détendre.

68' - BRUGES EST DE RETOUR ! Mats Rits fait 3-. Il est servi par Lang et croise bien. Il file dans le but malgré la touchette de Donnarumma.

63' - Première occasion parisienne dans ce deuxième acte. Di Maria se loupe et le parvient pas à cadrer après un joli solo.

60' - Bruges est mieux revenu, alors que le PSG baisse un peu la garde.

56' - Van Der Brempt remplace Sandra.

53' - LANG ! Le Brugeois tente une belle frappe à distance et force Donnarumma à s'employer. Belle reprise des Flandriens !

50' - Nouvelle belle opportunité. De Ketelaere est isolé de la tête dans l'axe du rectangle mais sa frappe manque de puissance.

49' - Belle action brugeoise ! Lang donne un bon centre à Rits au petit rectangle, mais c'est au-dessus.

47' - Pépin à Paris. Kehrer remplace Nuno Mendes, blessé.

45' - On repart pour la seconde période.

45+1' - C'est la pause. Bruges est KO debout face à un PSG trois crans au-dessus.

44' - Mbappé ne cadre pas dans son face à face avec Mignolet. Un peu de chance pour les Brugeois.

38' - ET LA PUNITION ! Leo Messi s'amuse face à la défense brugeoise. A l'entrée de la surface, il enroule parfaitement son ballon et fait 3-0...

37' - SUPERBE OCCASION ! Sur un ballon en retrait, Rits reprend instantanément et force Donnarumma à un super réflexe pour éviter le 2-1.

35' - Messi encore ! L'Argentin accélère, croise vers le côté droit du but mais Mignolet a la main ferme. La pression s'intensifie à nouveau...

31' - Messi ! L'Argentin frappe depuis le côté gauche dans un angle fermé, mais Mignolet est dessus.

28' - Au tour de Wijnaldum d'obtenir une fameuse occasion. Mais la défense est bien revenue et le Néerlandais n'a pas su frapper au but.

24' - Première belle occasion brugeoise ! Sandra hérité d'un bon ballon côté droit et croise sa frappe, mais Donnarumma parvient à la contrer.

20' - Les Parisiens ne sont pas inquiétés. Ils sont en maîtrise face à des Brugeois qui réussissent des incursions innofensives.

12' - Bruges perd tous les ballons proche de sa surface. Mignolet s'interpose parfaitement devant Di Maria, sans quoi c'était 3-0...

11' - De Ketalere est lancé en profondeur. Donnarumma sort bien.

7' - 2-0 ! C'est déjà le doublé pour Kylian Mbappé qui est en train de s'amuser. Il est servi seul dans l'axe de la surface et sa volée fusille Mignolet.

6' - Bruges a déjà eu l'une ou l'autre opportunités, mais rien de dangereux. Dès que Paris accélère, il y a danger.

2' - OUILLE ! Le but d'entrée pour le PSG. Kylian Mbappé place une frappe dans le filet latéral de Mignolet après une frappe contrée par le portier. KO d'emblée.

0' - Bonsoir à tous ! C'est parti pour cette belle affiche entre le PSG et Bruges ! Avec en toile de fond, une qualification européenne en cas d'exploit.

Les compositions

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Di Maria, Wijnaldum, Diallo, Nuno Mendes, Gueye, Messi

Bruges: Mignolet, Balanta, Nsoki, Hendry, Lang, Ricca, Vanaken, Rits, Mata, De Ketelaere Sandra

L'avant match