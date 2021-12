Jupiler Pro League - Bernd Storck nouvel entraîneur de Genk

(Belga) Bernd Storck est le nouvel entraîneur de Genk, a annoncé mardi le club de Jupiler Pro League. L'Allemand de 58 ans a signé un contrat à durée indéterminée. Storck succède au Néerlandais John van den Brom, dont Genk s'est séparé lundi.

Genk occupe actuellement la huitième place de la Jupiler Pro League et n'a plus gagné depuis le 31 octobre et son large succès 2-6 à Zulte Waregem. Il s'agira du troisième passage de Storck en Belgique, après ceux sur le banc de Mouscron (2018-2019) et du Cercle Bruges (2019-2020). (Belga)