Ligue des Champions - Le Club Bruges perd 4-1 à Paris et voit sa saison européenne se terminer

(Belga) Battu 4-1 au PSG mardi lors de la 6e et dernière journée du Groupe A de la Ligue des Champions, le Club Bruges est arrivé au terminus de sa campagne européenne. Les Blauw & Zwart (4 points) terminent quatrièmes et les Sangermanois deuxièmes (11 points) derrière Manchester City (12 points), battu 2-1 par Leipzig (7 points, 3e), qui est relégué en Europa League. Le PSG s'est imposé grâce à des doublés de Kylian Mbappé (2e, 7e), qui est devenu le plus jeune joueur de l'Histoire à atteindre le cap des 30 buts en C1, et de Lionel Messi (38e, 76e sur penalty).

Pour atteindre l'objectif de faire un meilleur résultat que Leipzig, Philippe Clement a préféré Wesley Nsoki, qui a fait ses débuts pros au PSG, à Brandon Mechele et a encore laissé Ruud Vormer sur le banc. Le coach brugeois a fait confiance à Cisse Sandra qui, à 17 ans et 356 jours, est le deuxième Brugeois le plus jeune en Ligue des Champions après Noah Mbamba, 16 ans, qui a joué cette saison contre Manchester City (4e journée). Ce dispositif n'a pas empêché Bruges de connaître un début désastreux: après seulement 71 secondes, Simon Mignolet a dégagé un centre-tir de Nuno Mendes dans les pieds de Mbappé (2e, 1-0). Exalté, le PSG a fait tourner le ballon et Angel Di Maria, le remplaçant de Neymar, a déposé un ballon par-dessus la défense sur le pied de Mbappé (7e, 2-0). Après ce message de bienvenue, les Brugeois ont petit à petit mis leur jeu en place, évoluant plus haut. Sur une perte de balle d'Idrissa Gueye, Hans Vanaken a lancé dans la surface Sandra dont le plat du pied droit n'a pas trompé Gianluigi Donnarumma (24e). Cela n'a pas ébranlé les Sangermanois et plus particulièrement Messi, qui a marqué son premier but contre une équipe belge (38e, 3-0). Après le repos, les Parisiens ne sont pas parvenus à conserver le ballon et les Brugeois ont profité de ce coup de mou pour alerter plusieurs fois Donnarumma avant que sur une perte de balle de Gueye, Noah Lang n'isole Rits dans la surface (68e, 3-1). Malgré quelques approximations techniques, le PSG est redevenu autoritaire et Messi l'a relancé en transformant un penalty commis sur lui par Van Der Brempt (76e, 4-1). Du coup, le Club est devenu la première équipe à encaisser au moins quatre buts lors de quatre matches consécutifs de Ligue des champions. (1-5 et 4-1 contre City, 0-5 contre Leipzig). (Belga)