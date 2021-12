Ligue des Champions: sans pitié, Dortmund a écrasé le Besiktas

Dans la poule C, plus rien n'était en jeu mardi mais cela n'a pas arrêté Sébastien Haller: buteur sur penalty contre le Sporting Portugal (4-2), l'avant-centre international ivoirien de l'Ajax Amsterdam a inscrit son 10e but cette saison en C1.



Voilà Haller seul en tête du classement des buteurs devant le Polonais Robert Lewandowski (9 buts). Et puisque l'Ajax, qui a signé un sans-faute dans sa poule, était déjà qualifiée pour les huitièmes, comme le Sporting, le Franco-Ivoirien aura l'opportunité d'accroître son butin en février...



Dans l'autre rencontre, Dortmund a étrillé Besiktas pour l'honneur (5-0), avec notamment un doublé du revenant Erling Haaland. Le Borussia sera reversé en Ligue Europa.

