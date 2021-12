C1: Griezmann expédie l'Atlético en huitièmes, Paris retrouve du brio

Antoine Griezmann, buteur puis passeur dans une affiche houleuse à Porto (3-1), a permis à l'Atlético Madrid d'arracher un billet presque inespéré mardi pour les huitièmes de Ligue des champions. Déjà qualifié, le Paris SG a enfin soigné la manière contre Bruges (4-1).

- Gr. A: Paris enfin brillant, Leipzig en C3 -

Assuré d'être en huitièmes avant cette dernière journée des poules, le PSG a retrouvé une partie de son brio évanoui lors d'un match sans enjeu contre le Club Bruges, avec deux doublés signés Kylian Mbappé (2e, 7e) et Lionel Messi (38e, 76e sur penalty).

C'est une lueur d'espoir pour l'entraîneur Mauricio Pochettino, très critiqué dernièrement pour son incapacité à faire briller ses multiples stars et privé pour plusieurs semaines de Neymar blessé.

Au Parc des Princes, le duo Messi-Mbappé a donné le tournis à la défense belge et tant pis si Bruges a profité d'un certain relâchement défensif en seconde période pour réduire le score par Mats Rits (68e).

"On a eu une performance complète, c'était beaucoup mieux. On peut encore s'améliorer mais aujourd'hui on a fait un petit pas en avant", a savouré Mbappé au micro de Canal+, donnant rendez-vous en février pour les huitièmes.

D'ici là, il y aura le tirage au sort programmé lundi (12h00) à Nyon, où figurera aussi Manchester City, qui était déjà assuré de la première place du groupe (12 pts) devant le PSG (11 pts) en dépit de sa défaite 2-1 à Leipzig mardi. Le club allemand finit troisième et sera reversé en Ligue Europa.

- Gr. B: Griezmann et l'Atlético émergent du chaos -

Incorrigible Atlético: dans un duel électrique ponctué d'un carton rouge de part et d'autre, le club madrilène a composté son billet pour les huitièmes en coiffant sur le fil Porto, battu 3-1 sur sa pelouse, et l'AC Milan, vaincu 2-1 par une équipe de Liverpool déjà qualifiée.

Le match à trois a tourné à l'avantage des "Colchoneros" grâce aux parades du gardien madrilène Jan Oblak et grâce à Griezmann, buteur d'une reprise pas très académique à la réception d'un corner (56e) puis passeur pour Angel Correa (90e) avant le but du K.-O. de Rodrigo De Paul (90e+2), sur lequel le Français est encore impliqué.

Mais la rencontre au stade du Dragon aura respiré la frousse et la tension jusqu'au bout, avec les exclusions méritées de Yannick Carrasco (67e) puis Wendell (70e) pour deux gestes d'humeur, et un début de bagarre générale.

"Nous avons souffert et nous avons gagné ENSEMBLE", a tweeté Griezmann, redevenu lui-même depuis son retour à l'Atlético après une parenthèse ratée au Barça.

C'est cruel pour Milan, septuple lauréat de la C1, qui a brièvement entrevu la qualification en menant au score mais a été renversé à domicile par Mohamed Salah (36e) et Divock Origi (55e). Liverpool boucle son carton plein dans cette phase de poules (6 matches, 6 victoires) et Porto jouera la C3.

- Gr.C: Haller ne s'arrête plus, Haaland revient -

Dans la poule C, plus rien n'était en jeu mardi mais cela n'a pas arrêté Sébastien Haller: buteur sur penalty contre le Sporting Portugal (4-2), l'avant-centre international ivoirien de l'Ajax Amsterdam a inscrit son 10e but cette saison en C1.

Voilà Haller seul en tête du classement des buteurs devant le Polonais Robert Lewandowski (9 buts). Et puisque l'Ajax, qui a signé un sans-faute dans sa poule, était déjà qualifiée pour les huitièmes, comme le Sporting, le Franco-Ivoirien aura l'opportunité d'accroître son butin en février...

Dans l'autre rencontre, Dortmund a étrillé Besiktas pour l'honneur (5-0), avec notamment un doublé du revenant Erling Haaland. Le Borussia sera reversé en Ligue Europa.

- Gr. D: le Real tête de série -

Véritable "finale" pour la première place de la poule D, le choc Real-Inter a souri aux Madrilènes (2-0), qui étaient déjà qualifiés au même titre que les Intéristes. Dans l'autre match, le Shakhtar Donetsk et le Sheriff Tiraspol se sont neutralisés (1-1).

Au stade Santiago-Bernabéu, le Real de Carlo Ancelotti s'est imposé grâce à Toni Kroos (17e) et Marco Asensio (79e), bien aidé par l'exclusion de Nicolo Barella (63e).

La "Maison blanche", tête de série au tirage, fera figure d'adversaire à éviter pour les deuxièmes de groupe, dont le PSG, ancien club... d'Ancelotti (2011-2013).