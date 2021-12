Une élimination du Barça, un cataclysme pour le foot européen ? Nos consultants tempèrent (vidéo)

Le FC Barcelone pourrait déjà quitter la Ligue des Champions dès ce soir. Il s'agirait de la première élimination en phase de poules depuis 20 ans pour le club catalan, habitué à jouer les premiers rôles dans la compétition. Si cette élimination précoce ressemblerait à un séisme, pour nos consultants, elle est dans la logique des choses compte tenu du contexte.

"S'ils sortent ce soir, il n'y aurait pas d'étonnement, parce que le club est en crise depuis plusieurs mois", analyse d'ailleurs Frédéric Gounongbe sur notre plateau. Pour lui, il n'y aurait pas de scandale à y voir. "Ce serait la suite logique, tout grand club qu'il est. Sur le terrain, c'est une équipe avec des joueurs moyens, des jeunes joueurs avec beaucoup de talents qui seront des grands joueurs dans quelques années. On sent la période de transition au Barça", précise-t-il.

Un avis partagé par Mbaye Leye, qui voit aussi un autre paramètre à prendre en compte. "On est dans l'après Messi, l'important sera de voir comment le Barça va s'en sortir. C'est une institution, on dit que Barcelone est plus qu'un club mais c'est un club basé et structuré autour de Messi. Avec son absence, ils ont des difficultés à trouver des joueurs qui règlent les problèmes".