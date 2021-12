FIBA Europe Cup - Anvers commence le deuxième tour par une défaite à Kiev

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont inclinés mercredi soir en déplacement à Kiev (90-82) pour le compte du premier match du deuxième tour de la FIBA Europe Cup.

Après un bon premier quart-temps (23-20) dans le sillage de l'Américain Markel Brown (17 points et 4 passes), les Anversois n'ont rien pu faire pour limiter le duo Caffey (14 points, 4 passes et 9 rebonds) - Woodson (20 points) qui était à la base du 26-12 infligé par les Ukrainiens au deuxième acte. Largement derrière à la pause (49-32), les joueurs de Christophe Beghin remontaient sur le parquet avec des meilleures intentions. Matt Tiby (20 points et 9 rebonds) permettait même aux visiteurs de revenir à 67-57 à l'entame des dix dernières minutes. Trop tard cependant pour renverser la vapeur (90-82) malgré une deuxième période remportée 41-50. Les Anversois débutent leur second tour de la compétition par une défaite dans ce groupe qui est actuellement mené par leurs adversaires du soir. Les deux meilleures équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour les playoffs de la FIBA Europe Cup. (Belga)