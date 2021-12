Mondial de hand: en maîtrise contre la Pologne, les Bleues se rapprochent des quarts

Après les sueurs froides contre le Monténégro, les handballeuses françaises ont repris leur marche en avant au Mondial-2021, en s'imposant contre la Pologne 26 à 16 jeudi soir à Granollers (Espagne), un quatrième succès qui les rapproche des quarts de finale.

Grâce à cette première victoire dans le tour principal, les Bleues prennent la tête du leur groupe I avec six points, soit un de plus que la Russie (5), qui n'a pu faire mieux que match nul (26-26) contre la Slovénie (3 pts).

Samedi en début de soirée (18h00), les coéquipières de Coralie Lassource assureront mathématiquement leur qualification pour les quarts de finale en cas de victoire contre la Serbie, 4 points, qui s'est relancée dans la course grâce à sa victoire sur le fil contre le Monténégro (27-25).

Si le match contre le Monténégro il y a 48 heures s'était difficilement décanté dans les dix dernières minutes, la partie contre la Pologne a été bien plus rondement menée par les joueuses d'Olivier Krumbholz, qui ont réalisé un très bon début de première période, s'échappant de six buts (12-6) au bout d'une petite vingtaine de minutes.

"On a fait exactement ce que l'on voulait faire en défense. On leur a posé de gros problèmes, on les avait bien décodées. Franchement, à part quelques petites erreurs, ça s'est bien passé", s'est réjoui le sélectionneur Olivier Krumbholz.

- "De très gros atouts défensifs" -

La gauchère de Brest Alicia Toublanc a idéalement lancé le match des Françaises, inscrivant ses trois premiers buts sur son aile droite, alors que Grâce Zaadi a une nouvelle fois fait parler son bras et son dynamisme en attaque.

Le sélectionneur en a alors profité pour faire un peu tourner son effectif, dans un match très rapidement maîtrisé par les Françaises, plus fortes physiquement que les Polonaises. Il a réalisé plusieurs essais sur le côté droite de la base arrière, toujours privé de Laura Flippes (entorse de la cheville gauche il y a quatre jours), notamment Estelle Nze Minko ou Allison Pineau, plutôt en réussite (3 buts dont un penalty, à 100%).

"Allison Pineau est très précieuse parce qu'elle permet à Béatrice Edwige de récupérer. Tamara Horacek aussi est précieuse en défense. On a de très gros atouts défensifs sur cette compétition", a souligné le sélectionneur.

La défense a une nouvelle fois empêché toute velléité offensive polonaise, pour un quatrième match avec moins de 20 buts encaissés, alors que les gardiennes françaises, Laura Glauser (7 arrêts) et Cléopatre Darleux (5 arrêts), ont chacune eu une mi-temps pour s'exprimer.

Au final, face à des équipes solides, les Bleues se sont baladées à trois reprises (+10 contre l'Angola, +11 contre la Slovénie et +10 contre la Pologne).

"On joue de bonnes équipes depuis le début, mais on n'a pas encore joué d'équipes exceptionnelles et quand on va jouer des équipes exceptionnelles, il faudra que l'on ait un jeu exceptionnel", a nuancé Olivier Krumbholz.

Après le test de samedi contre les Serbes, les Françaises affronteront la Russie, lundi soir (20h30) en clôture de cette phase du tour principal, avec le regard tourné vers la première place du groupe I, afin d'éviter l'épouvantail du groupe IV, la Norvège, autre grand favori avec la France du tournoi.