Catastrophe pour le football belge: le champion ne sera plus qualifié d'office en Ligue des Champions

Un seul club belge poursuivra son aventure européenne cet hiver: La Gantoise. Bruges, Genk et l'Antwerp sont passés à la trappe, ce qui enfonce la Belgique dans les tréfonds du classement UEFA. Et met fin à la qualification immédiate pour la Ligue des Champions.

Depuis 2013, le champion de Belgique était qualifié d'office pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Mais ce ne sera plus le cas dès la saison prochaine. En cause, les résultats catastrophiques de nos clubs sur la scène européenne, dans les trois compétitions, alors que seule La Gantoise a réussi à s'assurer un hiver bien au chaud. L'Antwerp, Genk et Bruges n'iront pas plus loin.

Avec ces résultats, le coefficient belge à l'UEFA est en chute libre. Dans ce classement des compétitions nationales, la Belgique ne figure qu'au 13ème rang et doit être dans le top 10, en fin de saison, pour profiter de ce ticket européen. Problème: avec un seul représentant, il sera impossible d'atteindre cette place, même en cas de sacre final en Conference League.

Ce qui signifie surtout que les clubs belges seront privés d'un pactole de 15,6 millions d'euros par an, attribué au club qualifié pour la phase de poules. En l'état actuel, le champion devrait même jouer le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le vice-champion au deuxième tour, tandis que le vainqueur de la Coupe irait en troisième tour préliminaire de l'Europa League. Les qualifiés en Conference League débuteraient eux dès le deuxième tour préliminaire. Cela peut changer si l'on gagne une ou deux places, pour disputer au moins les barrages et se rapprocher du graal.