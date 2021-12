Le Beerschot porte plainte pour violence policière après les incidents de dimanche

Le Beerschot a déposé plainte à la fois auprès du Comité P et du juge d'instruction pour "violence policière" après les incidents qui ont marqué le derby contre l'Antwerp dimanche dernier, a annoncé le club vendredi.

Lors de la défaite 0-1 contre l'Antwerp dimanche dernier, un supporter du Beerschot a lancé un fumigène dans le bloc réservé aux supporters du 'Great Old'. Après le coup de sifflet final, des fans du Beerschot sont montés sur la pelouse pour tenter d'en découdre avec leurs rivaux. Des incidents condamnés par le matricule 13 et la Pro League. Après avoir visionné les images, le Beerschot a cependant jugé que la police avait aussi dépassé les bornes lors des incidents.

"Les images qui nous ont été envoyées et les différents témoignages reçus ces derniers jours sont inquiétants", a précisé le club dans un communiqué. "Il ressort des images et des témoignages que des personnes qui ne représentaient pas un danger ont été frappées par la police. De plus, de nombreux enfants et jeunes supporters ont assisté à la scène."

Le club anversois a donc décidé de porter plainte auprès du Comité P, l'organe de contrôle externe des services de police, et du juge d'instruction. "Le président et le club sont contre toute forme de violence mais souhaitent que ceux qui ont l'exclusivité de l'utiliser le fassent dans les règles. Le Beerschot et son président souhaitent que tout le monde se sente en sécurité dans le stade. Les autorités compétentes devront juger de la proportionnalité de la violence et devront agir et sanctionner le cas échéant."