Biathlon: Braisaz-Bouchet 2e du sprint d'Hochfilzen

La Française Justine Braisaz-Bouchet a pris vendredi la 2e place du sprint (7,5 km) d'Hochfilzen (Autriche) comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Braisaz-Bouchet (25 ans) a signé son premier podium de la saison au terme d'une épreuve remportée par la Bélarusse Hanna Sola, qui a ouvert son compteur de victoire sur le circuit.

Malgré deux fautes au tir, la biathlète des Saisies s'est montrée particulièrement rapide sur les skis pour finir juste devant la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, 3e et désormais en tête du classement général.

Après deux années très compliquées, Braisaz-Bouchet met fin à une série de 46 courses sans podium.

"J'ai saisi l'opportunité aujourd'hui", a-t-elle déclaré. "Depuis le début de saison, je me sens plutôt en forme sur les skis et différente avant le départ par rapport aux années précédentes. Je me sens très concentrée, je sais ce que j'ai à faire et je crois en mes chances. Je prends vraiment du plaisir et je gagne en confiance. J'espère que ce sera durable."

"Il y a eu une prise de conscience autant grâce à la préparation mentale que grâce à moi-même", a ajouté la Française. "J'ai grandi, autant en biathlon que sur le reste. J'ai une vision plus sereine. Je me sens beaucoup plus libérée. Avant je courais après un résultat et j'étais très frustrée. Je n'ai pas changé grand chose sur les skis et sur le tir mais je suis plus centrée sur mes points forts et j'ai envie de me révéler en course."

Ce sprint a été en revanche beaucoup plus compliqué pour les autres Françaises, cinq jours après le succès des Bleues en relais à Ostersund (Suède). Anaïs Chevalier-Bouchet, qui portait le dossard rouge de leader de la Coupe du monde de la spécialité et comptait déjà deux podiums cette saison, a totalement explosé avec 5 erreurs à la carabine (60e).

Le bilan est encore plus lourd pour Julia Simon (66e avec 5 fautes au tir), qui ne pourra pas disputer la poursuite dimanche, une course réservée aux 60 premières du sprint.

Anaïs Bescond (14e), 2e de la poursuite à Ostersund la semaine dernière, et Caroline Colombo (21e) ont limité les dégâts.