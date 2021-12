Mondial de hand: petit vent de fraîcheur chez les Bleues avec quatre novices

Pour aller chercher la victoire et la qualification pour les quarts de finale du Mondial-2021 samedi (18h00) contre la Serbie, les handballeuses françaises peuvent compter sur un petit vent de fraîcheur, avec quatre joueuses qui découvrent en Espagne un grand championnat.

Si le sélectionneur Olivier Krumbholz a fait appel à douze des treize championnes olympiques encore en activité (trois ont pris leur retraite) pour se rendre à Barcelone (où les Bleues logent) et disputer le Championnat du monde à Granollers, il a également insufflé du sang neuf dans son groupe, comme il le fait par petites touches depuis de nombreuses années.

Cette fois-ci, il a intégré Alicia Toublanc (25 ans), Lucie Granier (22 ans), et Oriane Ondono (25 ans) dans le groupe de 18 annoncé avant de partir pour l'Espagne. Et pour palier l'absence sur blessure de l'arrière droite Laura Flippes (entorse de la cheville gauche), il a rappelé Orlane Ahanda (23 ans).

Quatre joueuses qui n'avaient aucune sélection avant la fenêtre internationale d'octobre, au cours de laquelle le staff français a offert un peu de repos aux héroïnes dorées de Tokyo qui le souhaitaient.

Pour Alicia Toublanc et Lucie Granier, respectivement ailières à Brest et Besançon, leur sélection pour le Mondial-2021 a laissé en France Pauline Coatanéa, championne d'Europe 2018 et olympique cet été.

"C'est la concurrence qui a joué. Lucie Granier, depuis qu'on l'a ici en octobre, elle a été extrêmement précieuse au tir à chaque fois qu'elle a joué. J'ai estimé que c'était le moment de faire une rotation. Pauline a beaucoup donné", explique Olivier Krumbholz.

- "Une belle réussite" -

Alicia Toublanc a pris le rôle d'ailière gauchère N.1 à Brest cette saison. "C'est un gros potentiel que l'on suit depuis un long moment et l'on veut lui faire faire une compétition importante. Le moment est venu d'assumer un rôle de N.1 ou de N.2, elle va avoir de grosses responsabilités", indique le sélectionneur.

Avec onze buts pour Toublanc et neuf pour Granier, les deux ailières remplissent parfaitement leur rôle depuis le début de la compétition face à des équipes solides.

"Le poste d'ailière droite est une belle réussite. On marque beaucoup de buts sur ce poste depuis le début de la compétition, dans une équipe de France qui s'est beaucoup appuyée sur son aile gauche, avec des filles comme Siraba Dembélé et Manon Houette", note le sélectionneur.

"Ce que j'aime beaucoup, c'est leur stabilité au tir. Elles varient les tirs qu'elles font, elles sont surprenantes. C'est très important pour nous", ajoute-t-il.

Initialement restée en France, Orlane Ahanda est arrivée lundi après l'entorse de Laura Flippes, et a bénéficié d'un peu de temps de jeu jeudi soir en fin de match contre la Pologne, inscrivant un but. En revanche, Oriane Ondono n'est pas encore apparue sur l'une des quatre feuilles de match (seize joueuses).

Samedi en début de soirée, les Françaises voudront "valider leur montée en charge" contre la Serbie, une équipe qui est "un mixte entre la Pologne et le Monténégro". "Méfiance dans la préparation de ce match, qui sera un peu plus complexe par rapport à l'opposition et la variété du jeu. On saura quoi faire", estime le sélectionneur.