NBA: Antetokounmpo désamorce les Rockets, les Suns continuent à rayonner

Le géant grec de Milwaukee Giannis Antetokounmpo, auteur de plus de 40 points a assommé Houston (123-114), vendredi en NBA, lors d'une soirée où Phoenix a poursuivi son ébouriffante série avec une 20e victoire en 21 matches contre Boston (111-90).

Antetokoumpo, sacré meilleur joueur de la ligue (MVP) en 2019 et 2020, a livré une partition presque parfaite contre les Rockets, avec 41 points, 17 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres.

"Je voulais juste être agressif", a déclaré le Grec, également élu meilleur joueur de la dernière finale NBA remportée par ses Bucks. "Le dernier match (défaite 113-104 à Miami), je n'avais pas été aussi agressif que je le voulais".

Il a aussi pu compter sur le soutien de Khris Middleton et Bobby Portis, auteurs de 21 points chacun.

"Quand vous avez une bonne équipe et des joueurs comme ça, il suffit de leur donner le ballon et de les laisser faire", s'est réjoui le coach Mike Budenholzer pour évoquer l'apport de Middleton et d'Antetokoumpo.

Milwaukee, 3e de la Conférence Est, a ainsi mis fin à une série de sept victoires de Houston. Les Rockets n'avaient plus perdu depuis une défaite à Boston (108-90) le 22 novembre qui était alors leur 15e d'affilée.

- James et Durant prolifiques -

De son côté, Phoenix a remporté sa 20e victoire sur ses 21 dernières rencontres en battant les Celtics 111-90 vendredi à domicile en conférence Ouest.

Une victoire dessinée en partie grâce aux 21 points de JaVale McGee, son meilleur total de la saison, et les 17 de Cameron Payne.

Les Suns n'ont pas été perturbés par l'absence de leur vedette Devin Booker, blessé aux ischio-jambiers et absent pour son quatrième match consécutif, et de leur pivot Deandre Ayton, malade.

La dynamique est tout autre pour Boston qui, malgré les 24 points et les sept rebonds de Jayson Tatum, a perdu son troisième match consécutif et terminé une série de cinq matches à l'extérieur avec une seule victoire.

Le "King" LeBron James a lui aussi justifié son surnom en inscrivant 33 points contre Oklahoma (116-95). Les Los Angeles Lakers sont toujours sixièmes de la Conférence Ouest après ce net succès sur l'avant-dernier de la zone.

Kevin Durant a également été en verve à Atlanta avec Brooklyn. Le triple champion olympique a inscrit 31 points lors de la victoire (113-105) des Nets, leaders de la Conférence Est, chez les Hawks, 9e.