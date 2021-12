Le Real Madrid veut vendre Eden Hazard, mais le Diable Rouge refuserait de partir

La tension est palpable au Real Madrid. En cause, l'épineux dossier Eden Hazard, dont les performances n'ont jamais été à la hauteur d'un joueur acheté contre 100 à 120 millions d'euros à l'époque. Peu utilisé, il n'est plus considéré comme un cadre et, selon As, la direction du club a déjà signifié au joueur belge qu'il était prié de se trouver un nouvel employeur. Prêts à tout, ils ont même ouvert la porte à un départ sous la forme d'un prêt.

Mais il y a un hic: Eden Hazard serait toujours convaincu qu'il est en mesure de mener le Real Madrid sur le front de l'attaque. Le Diable Rouge refuserait donc un départ, du moins en janvier, par conviction qu'il peut s'imposer. La presse espagnole évoque aussi une possible arrivée d'un cinquième enfant, mais cela n'a pas encore été confirmé et il faut donc rester très prudent quant à cette hypothèse. En revanche, si la situation ne change pas, le Belge pourrait envisager un départ l'été prochain.

West Ham serait intéressé, comme Everton mais surtout Chelsea, qui envisage un retour de son enfant prodige. Rien n'est encore acté et le dossier s'annonce palpitant. Le prix fixé est de 50 millions d'euros.