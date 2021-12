Marcus Rashford s'associe à un chef anglais pour créer un repas de Noël pour les plus démunis

Marcus Rashford est un homme généreux. L'international anglais de Manchester United est reconnu pour son implication citoyenne, notamment au service des populations les plus démunies. Il a d'ailleurs été fait chevalier de l'Ordre de l'Empire britannique pour ses nombreuses actions en faveur de ces populations pendant la pandémie.

Et l'Anglais ne compte pas s'arrêter là. Il a en effet confirmé qu'il s'était associé à un célèbre chef anglais, Tom Kerridge, pour créer des menus de Noël accessibles à tous. Ces menus permettront de nourrir jusqu'à six personnes. Le tout ne coûtera que 12€ et sera proposé à tous, dans les banques alimentaires notamment, avec des recettes diffusées sur Instagram pour ceux qui souhaitent créer cela sans avoir à acheter le plat déjà préparé.

Marcus Rashford, qui a connu la pauvreté durant son enfance, n'a pas caché son émotion. "Maman faisait toujours en sorte que l'on ait un repas de Noël. Elle allait souvent dans les banques alimentaires pour acheter le dîner de Noël. Elle avait 3 boulots, elle faisait de son mieux. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous étions là l'un pour l'autre et maman voulait être sûre qu'il y avait un dîner de Noël sur la table", raconte le joueur mancunien. "Nous sortons de 18 mois si difficiles pour tant de monde. Nous voulions faire de leurs fêtes un moment de joie et de vivre ensemble, à l'opposé d'une période d'anxiété et de stress. Les fêtes ont le pouvoir de faire naître un sourire sur nos visages. Ils méritent bien un bon repas de Noël bien chaud", a-t-il poursuivi.

Tom Kerridge a fait appel à des nutritionnistes pour composer le menu idéal. Avec comme résultat, un rouleau de dinde et sa farce accompagnés de légumes. Mieux: le chef a même prévu un deuxième plat pour le lendemain du réveillon, composé d'un hachis de pommes de terre et de carottes avec des œufs au plat et les restes de dinde. L'idée étant notamment d'offrir de bonnes vitamines aux enfants. Les recettes, elles, seront diffusées dès dimanche sur Instagram.