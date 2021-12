L'agent de Romelu Lukaku affirme que le Diable Rouge rejouera un jour en Italie

Romelu Lukaku est toujours concentré sur Chelsea. Arrivé cet été, le Diable Rouge n'envisage évidemment aucun départ, ni cet hiver ni lors du prochain mercato estival. De retour dans son club de coeur, il a désormais l'intention de s'y imposer et de glaner des trophées sur la scène européenne.

Mais son agent, Federico Pastorello, n'a pas non plus caché qu'il avait déjà réfléchi à son futur. "Un jour, nous verrons Lukaku de retour en Serie A, car il aime l’Italie. Mais maintenant, il est temps que Chelsea profite de Romelu", a-t-il déclaré dans les colonnes de Tuttosport. Il faut dire que le passage de Lukaku à l'Inter Milan fut sans doute l'un des plus grands succès de sa carrière jusqu'ici.