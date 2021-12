Sensation à Abu Dhabi: Max Verstappen surprend Mercedes et s'offre la pole position

Ce samedi se disputaient les dernières qualifications de la saison, alors que le duel entre Verstappen et Hamilton continuait à faire rage. Lewis Hamilton a dominé la Q1 en devançant de peu son coéquipier Bottas, devant un Verstappen relégué à près d'une demi-seconde. La donne a changé en Q2, avec Max Verstappen en référence avec ses gommes tendres, qui seront celles qu'il devra conserver pour le départ de demain. Troisième à 3 dixièmes en mediums, Hamilton assurait alors l'essentiel.

Au premier run de la dernière séance, Max Verstappen va signer un tour étourdissant en 1:22:109, reléguant Hamilton à 5 dixièmes au second rang de la qualification. Un tour réalisé avec l'aide subtile de son coéquipier Sergio Perez, qui lui a donné une aspiration décisive. Suffisant pour s'offrir la pole position, alors qu'Hamilton n'améliorait que d'un bon dixième lors du dernier run. Le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) partiront de la deuxième ligne alors que l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) ont terminé 5e et 6e des qualifications.

Le départ de l'ultime GP de la saison sera donne demain à 15h. Max Verstappen et Lewis Hamilton le débuteront avec le même nombre de points, une première depuis 1974. Si Verstappen et Hamilton sont toujours à égalité après ce dernier Grand Prix, le Néerlandais sera sacré car il a remporté plus de Grand Prix (9) qu'Hamilton (8). Mercedes et Red Bull se disputent aussi le titre des constructeurs. L'écurie allemande est favorite avec 28 points d'avance et un maximum de 44 encore disponibles.