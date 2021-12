WTA Angers: Greet Minnen en finale du double

(Belga) Greet Minnen s'est qualifiée pour la finale du double au tournoi de tennis WTA 125 d'Angers, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, samedi en France.

Associée à la Slovaque Tereza Mihalikova, la Campinoise s'est imposée en trois sets (6-4, 4-6, 10/4) contre la Géorgienne Oksana Kalashnikova et la Russe Alexandra Panova. Minnen et Mihalikova défieront en finale la Roumaine Monica Niculescu et la Russe Vera Zvonareva, tombeuses en deux sets (6-3, 7-5) de la Belge Kimberley Zimmermann et de la Norvégienne Ulrikke Eikeri en début de journée. En simple, Minnen, 75e mondiale et tête de série N.3, a été éliminé par la Chinoise Yue Yuan (WTA 293) au 2e tour de ce rendez-vous WTA 125, l'antichambre du circuit principal. (Belga)