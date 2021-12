Ce joueur de Wolverhampton prend deux cartons jaunes en 30 secondes (vidéo)

Raul Jiménez ne se souviendra pas éternellement de la rencontre de ce samedi face à Manchester City. Et pour cause: le joueur de Wolverhampton a été exclu après un enchaînement de deux erreurs en l'espace de 30 secondes seulement.

Il va d'abord commettre une faute sur Rodri, synonyme de carton jaune. Il va ensuite et finalement prendre un deuxième jaune en contrant le coup-franc aux dépens des règles liées à la distance entre le joueur et le tireur. De quoi réduire les chances de son équipe, qui s'est inclinée 1-0 grâce à un but de Sterling sur penalty.

Sur le banc, Kevin De Bruyne a joué une qunizaine de minutes.