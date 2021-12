Galop d'entraînement pour Wout van Aert qui s'impose très facilement à Essen

(Belga) Jamais inquiété, Wout van Aert (Jumbo-Visma) s'est imposé samedi lors du cyclo-cross d'Essen, la sixième des huit manches du trophée Ethias Cross. Pour sa deuxième apparition dans les labourés cet hiver, le champion de Belgique a franchi la ligne avec une avance de près de deux minutes sur Thijs Aerts (Baloise Trek Lions). Le Néerlandais Pum Ronhaar (Baloise Trek Lions) a terminé troisième.

Après sa victoire à Boom lors de sa rentrée la semaine dernière, 'WVA' a fait une nouvelle démonstration sur un parcours très boueux. Il prendra dans la foulée la direction du nord de l'Italie où il disputera dimanche la manche de Coupe du monde sur le parcours enneigé de Val di Sole. Le Belge était le seul cador à faire le doublé Essen - Val di Sole. A noter que Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) a abandonné. Touché à la cheville, il n'a pas pu tenir la distance sur un tracé où les coureurs ont souvent dû courir. Chez les dames, Zoe Bäckstedt (Torman-Acrog) s'est imposée après un long solo amorcé dès le premier tour. La Britannique de 17 ans, championne du monde juniors, s'est imposée avec 1:04 d'avance sur Laura Verdonschot et 1:36 sur sa compatriote Anna Kay. Fauve Bastiaenssen et Jana Dobbelaere ont complété le top 5 d'une course orpheline de la plupart des ténors, qui sont présentes en Italie pour la manche de Coupe du monde de Val di Sole ou en stage. Le Néerlandais David Haverdings a remporté la course juniors devant Aaron Dockx et Yordi Corsus. La septième manche de ce trophée de régularité se tiendra le 2 février à Maldegem, trois jours avant l'épilogue à Kruibeke. (Belga)