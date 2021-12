Accroché à Bochum, le Borussia Dortmund voit le Bayern Munich s'échapper à six longueurs

(Belga) Le Borussia Dortmund, qui n'a pas été capable de s'imposer à Bochum (1-1), compte désormais six points de retard sur le Bayern Munich, qui a renversé Mayence (2-1) samedi lors de la 15e journée de Bundesliga.

Le BVB, avec le seul Diable Rouge Thomas Meunier titulaire, a été mené au score après l'ouverture de la marque signée Sebastian Polter sur penalty (1-0, 40e). Les Borussen pensaient avoir égalisé via Marius Wolf à la 54e minute mais l'arbitre, après intervention du VAR, a annulé le but en raison d'une position de hors-jeu de Jude Bellingham qui masquait la vue du gardien de Bochum. Dans la foulée, Thomas Meunier a hérité d'une grosse occasion mais son tir a été contré sur la ligne par un joueur de Bochum. Après la montée au jeu de Thorgan Hazard à la 68e, Dortmund a égalisé grâce à Julian Brand, bien servi par Erling Haaland (1-1, 85e), mais n'a pas pu émerger. Axel Witsel est resté sur le banc. De son côté, le Bayern Munich a dû s'employer pour venir à bout de Mayence. Après un goal inaugural signé Onisiwo (22e), les Bavarois ont inscrit deux goals dans le second acte, via Kignsley Coman (53e) et Jamal Musiala (74e), afin d'empocher les trois points. Dans le même temps, le Hertha Berlin avec son capitaine belge Dedryck Boyata, a signé une victoire importante dans un duel de mal classés contre l'Arminia Bielefeld (2-0). Le premier but de la partie est venue des pieds du Monténégrin Stevan Jovetic (53e). Davie Selke a scellé l'issue de la rencontre dans les arrêts de jeu (90e+5). Du côté de l'Arminia, Nathan De Medina n'est pas monté au jeu. Au classement, le Bayern, avec 37 points, creuse un peu plus l'écart sur Dortmund (31). Le Hertha est 14e (18) et l'Arminia Bielefeld 17e (10).