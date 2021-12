Les Belges à l'étranger - Victoire à l'arraché pour Chelsea contre Leeds

(Belga) Romelu Lukaku est monté à la 87e minute de jeu lors de la victoire in extremis de Chelsea contre Leeds (3-2) samedi lors de la 16e journée de Premier League. L'Italien Jorginho, auteur d'un doublé sur penalty, a donné la victoire aux Blues à la 90e+4.

Raphinha a ouvert le score pour les Whites à la 28e. La phalange de Thomas Tuchel, qui restait sur une défaite à West Ham (3-2) et un partage au Zénith (3-3), a eu besoin de deux penalties, convertis par Jorginho, pour se sortir du piège tendu par Marcelo Bielsa. En effet, Leeds était revenu à égalité à la 83e grâce au premier but en Premier League du jeune Joe Gelhardt, 19 ans et buteur quelques secondes après son entrée. Dans le même temps, Liverpool, sans Divock Origi, et Arsenal, avec Albert Sambi Lokonga pendant dix minutes, se sont imposés respectivement contre Aston Villa (1-0) et Southampton (3-0). Mohamed Salah a marqué l'unique but de la rencontre pour les Reds, dont le public a chaleureusement salué le retour à Anfield de Steven Gerrard, désormais Vientraîneur des Villans. Quant aux Gunners, ils ont facilement pris la mesure des Saints grâce à des buts d'Alexandre Lacazette, Martin Odegaard et Gabriel. Au classement, Manchester City, vainqueur en début de journée des Wolves (1-0), est toujours en tête avec 38 points. Liverpool (37) et Chelsea (36) sont en embuscade alors qu'Arsenal est 5e (26). (Belga)