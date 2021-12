Mondial de hand: les Françaises en quarts grâce à leur victoire sur la Serbie

Les handballeuses françaises, championnes olympiques à Tokyo il y a quatre mois, se sont qualifiées pour les quarts de finale du Mondial-2021 à Granollers (Espagne), grâce à leur victoire 22 à 19 contre la Serbie, samedi en début de soirée.

Les coéquipières de Coralie Lassource ont signé samedi leur cinquième victoire dans ce Championnat du monde et sont assurées avec 8 points de finir à l'une des deux premières places du groupe I. Elles ne connaîtront leur adversaire en quarts qu'à l'issue des dernières rencontres du tour principal lundi soir.

Les joueuses d'Olivier Krumbholz affronteront la Russie (7 points), sous drapeau neutre, lundi soir (20h30) dans un match pour la première place, afin d'éviter la Norvège, l'autre grand favori de la compétition et en tête du groupe II.

Quel que soit le résultat contre la Russie, le quart de finale sera relevé pour les Françaises, puisqu'elles affronteront soit les Norvégiennes (3e des Jeux de Tokyo), soit les Suédoises (4e à Tokyo), soit les Néerlandaises, tenantes du titre mondial.

En championnat du monde, les Françaises restaient sur une élimination dès le premier tour à Kumamoto (Japon) en 2019, leur seul échec en compétition internationale depuis 2016, puisqu'elles sont montées sur six podiums lors des sept précédents grands championnats.

Championnes olympiques à Tokyo début août, elles visent un doublé en l'espace d'un peu plus de quatre mois que seules les Danoises (1996) et les Norvégiennes (2004 et 2012) sont parvenues à réaliser (JO-Euro à l'époque).

Depuis le début de la compétition à Granollers, au nord de Barcelone, les Françaises ont nettement dominé des adversaires solides, comme la Slovénie (29-18), le Monténégro (24-19) ou encore la Pologne (26-16).

Samedi contre la Serbie, les Françaises ont été menées en première période (12-9), malgré les arrêts de Laura Glauser (7). L'attaque française a été en échec au tir, n'inscrivant aucun but dans les 13 dernières minutes avant la pause.

En seconde période, les Bleues ont rapidement recollé (12-12) sans parvenir pendant longtemps à se détacher, en raison de nombreux face-à-face manqués avec la gardienne serbe Jovana Risovic. Mais un arrêt sur penalty de l'entrante Cléopâtre Darleux puis un jet de sept mètres obtenu par Méline Nocandy transformé par Grâce Zaadi leur ont permis de faire l'écart (20-18, 58e) et de gérer la fin de match.