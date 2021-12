"Club à vendre", "#Balancetonstandard": les fans liégeois manifestent leur colère à Sclessin (photos)

La tension monte encore d'un cran au Standard. Après une semaine riche en événements, les fans liégeois ont décidé, au travers de diverses banderoles créées par le groupe de supporters PHK, de manifester leur colère.

Dans le viseur, Bruno Venanzi et Alexandre Grosjean que les supporters veulent voir quitter le navire le plus rapidement possible. Des messages tels que "Club à vendre" ou "#Balancetonstandard" sont visibles aux alentours direct de l'enceinte de Sclessin.

Le Standard affrontera demain l'Antwerp, une semaine après un duel tendu face à Charleroi, marqué par un envahissement de terrain.