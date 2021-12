Bart Swings 5e du1500 m en attendant la finale de la "mass start"

(Belga) Bart Swings s'est classé 5e du 1500 m (division A) samedi à Calgary où se déroule la quatrième manche de la Coupe du monde de patinage de vitesse. Il a signé le temps de 1:43.51. La victoire est revenue à l'Américain Joey Mantia en 1:41.86 devant le Canadien Connor Howe (1:42.42), le Norvégien Allan Dahl Johansson (1:43.275) et l'Américain Emery Lehman (1:43.41)

Détenteur du record de Belgique en 1:42.48 depuis le 15 novembre 2015 sur cette même glace l'Oval olympique des JO de 1988, Swings s'était approché de celui-ci samedi dernier (4 décembre) à Salt Lake City à l'occasion du troisième rendez-vous de la Coupe du monde. Il y avait été crédité de 1:42.93. Le Louvaniste de 30 ans reviendra sur l'Oval olympique des JO de 1988 plus tard dans la journée pour y disputer la finale de la "mass start", l'épreuve départ groupé sur seize tours dont il a gagné la première demi-finale en début de programme ce samedi. Le vice-champion olympique de la discipline à Pyeongchang en 2018 est l'actuel leader de la Coupe du monde de "mass start". Mathias Vosté était aussi présent dans le 1500 m. Le Brugeois de 27 ans, qui a amélioré son record personnel sur la distance samedi dernier (4 décembre à Salt Lake City) en 1:43.24, a réalisé le chrono de 1:43.74 qui lui a offert la 10e place. Au classement de la Coupe du monde du 1500 m, après son meilleur classement de la saison Swings se retrouve 9e avec 129 points et Vosté 21e nanti de 74 points. Mantia est solide leader puisqu'il possède 222 points contre 168 à son dauphin le Chinois Zhongyan Ning absent à Calgary. Sandrine Tas a pris la 17e place du second 500 m (division B) en 39.03 samedi en début de programme. Stien Vanhoutte s'est classée 21e en 39.28. Calgary accueille jusqu'à dimanche la quatrième des cinq étapes de la Coupe du monde de patinage de vitesse et la dernière avant les Jeux Olympiques de Pékin (4-20 février). L'ultime manche de la Coupe du monde est fixée les 12 et 13 mars à Heerenveen, aux Pays-Bas. (Belga)