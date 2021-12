Jupiler Pro League - Anderlecht s'impose 0-5 à Seraing et conforte sa 5e place au classement

(Belga) Onze jours après leur duel des huitièmes de finale qui s'était conclu sur une qualification difficile 3-4 aux tirs au but d'Anderlecht qui fut mené 3-1, Seraing et le Sporting bruxellois se retrouvaient samedi soir au stade du Pairay, en match de la 18e journée de Jupiler Pro League. Anderlecht n'a pas tremblé cette fois et s'est imposé 0-5 au terme d'une rencontre maîtrise de bout en bout où l'efficacité offensive a été au rendez-vous. Ce huitième succès des hommes de Vincent Kompany, le troisième consécutif, les assure de la 5e place au classement avec 31 points. Seraing reste, avec ses 19 points, quinzième.

Après dix-huit minutes, Cristian Kouamé et Lior Refaelov avaient contraint Guillaume Dietsch à se retourner à deux reprises. L'Ivoirien inscrivait son 4e but de la saison dès la 16e, servi par Murillo (0-1). Deux minutes plus tard, en fin renard Lior Refaelov surgissait au premier poteau pour prolonger un centre de Sergio Gomez (0-2). Anderlecht avait trouvé la récompense de ses bonnes intentions offensives et de son jeu en profondeur et face à des Métallos qui misaient avant tout sur la contre-attaque mais qui n'eurent que peu l'occasion d'en profiter. L'addition était loin d'être finale. Après un premier raté de peu de Joshua Zirkzee (37e), le Néerlandais, sur une passe de Olsson, logeait le ballon dans la lucarne sérésienne d'un tir à l'entrée du rectangle peu avant la pause et signait son 8e but de la campagne (0-3, 44e). La seconde période confirma la mainmise anderlechtoise. Jamais Seraing ne réussit à prendre l'initiative ou même à profiter d'un rare ballon perdu par leurs visiteurs. Personne ne fut dès lors surpris quand Anouar Ait El Hadj porta le score à 0-4 (73e). L'exclusion de Dietsch (82e) pour une faute qui provoqua le penalty du 0-5, signé Benito Raman (85e) ne changea rien. Anderlecht signait son plus large succès en championnat depuis trois mois et le 7-2 infligé à Malines le 12 septembre. Il n'avait plus préservé ses filets depuis le 19 septembre au Standard. Deux performances qui lancent le deuxième tour du RSCA de la meilleure des manières. (Belga)