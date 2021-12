F1 - GP d'Abou Dhabi - Feu d'artifice à Abou Dhabi, théâtre de l'ultime duel entre Verstappen et Hamilton

(Belga) L'épilogue du championnat du monde de Formule 1 s'annonce palpitant jusqu'à l'ultime tour du Grand Prix d'Abou Dhabi, 22e et dernier rendez-vous de la saison. Max Verstappen (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) sont à égalité de point. Le Néerlandais aura l'avantage de partir en pole position sur le circuit de Yas Marina ce dimanche (14h belges).

Qu'importe son issue, ce GP entrera dans l'histoire. Verstappen pourrait décrocher le premier titre de sa carrière à 24 ans alors que Lewis Hamilton, 36 ans, pourrait dépasser Michael Schumacher et devenir le pilote le plus titré de l'histoire de la discipline reine du sport automobile avec un 8e sacre. Après 1974, c'est la deuxième fois dans l'histoire de la F1 que deux pilotes sont à égalité de points avant le dernier Grand Prix. Si Verstappen et Hamilton sont toujours à égalité après ce dernier Grand Prix, le Néerlandais sera sacré car il a remporté plus de courses (9) qu'Hamilton (8). Les deux rivaux ne prendront pas le départ sur les mêmes pneus, ce qui promet deux stratégies différentes. Verstappen devrait mieux s'élancer grâce à ses gommes tendres mais celles-ci se dégraderont plus vite que les medium d'Hamilton. Mercedes et Red Bull se disputent aussi le titre des constructeurs. L'écurie allemande est favorite avec 28 points d'avance et un maximum de 44 encore disponibles. Le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) partiront de la deuxième ligne alors que l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari) et le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) ont terminé 5e et 6e des qualifications. Pour son dernier GP, le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), qui prend sa retraite après 19 saisons depuis 2001 et un titre avec Ferrari en 2007, sera 18e sur la grille. Le circuit de Yas Marina, à Abou Dhabi, a été une chasse gardée de Mercedes entre 2014 et 2019, avec six poles et six succès. Mais en 2020, Verstappen a surpris en s'adjugeant la position de pointe et la victoire. Un élément d'incertitude s'ajoute cette année : le tracé a été modifié afin d'être plus rapide et plus propice aux dépassements, difficile de savoir quelle stratégie sera désormais la meilleure.