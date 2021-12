Cristiano Ronaldo vole au secours de Manchester United avec un penalty en puissance (vidéo)

C'était la journée des tireurs de penalties et elle ne pouvait se terminer sans Cristiano Ronaldo, qui a donné trois points précieux à United chez la lanterne rouge, Norwich.



Pas toujours convaincant, ni offensivement, ni défensivement, les Red Devils peuvent remercier leur gardien David De Gea qui les a sauvés devant Teemu Pukki (56e), d'une parade somptueuse, et "CR7" qui a provoqué la faute de Max Aarons et mis le ballon au fond, en force (1-0, 74e).



Avec 10 points pris en quatre journées, United est revenu à égalité de points (27) avec West Ham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la Ligue des Champions, qui joue dimanche à Burnley (18e).