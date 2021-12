Youcef Belaïli inscrit un but d'anthologie en quart de finale de la Coupe arabe (vidéo)

L'Algérie et l'Égypte, victorieuses samedi du Maroc et la Jordanie, affronteront respectivement le Qatar et la Tunisie lors des demi-finales de la Coupe arabe de football, disputée jusqu'au 18 décembre au Qatar.



Les Algériens se sont imposés à l'issue des tirs au but contre leurs voisins marocains, tenants du titre (2-2, 5-3 aux tirs aux buts), alors que l'Égypte a aisément disposé de la Jordanie (3-1). Des Algériens qui peuvent notamment remercier Youcef Belaïli, auteur d'une inspiration tout simplement lumineuse. À 40 mètres du but, il va réussir une frappe parfaite venue lober le portier.

Les demi-finales auront lieu mercredi.