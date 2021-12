7 ans après sa création, le New York City FC remporte la MLS (vidéo)

Le New York City FC a remporté samedi le championnat de la Ligue nord-américaine de football (Major League Soccer - MLS) pour la première fois de son histoire, en battant les Portland Timbers aux tirs aux buts (1-1, 4-2).

Les New-Yorkais, qui avaient ouvert le score à la 41e minute sur une tête de Valentin Castellanos, servi par l'Argentin Maxi Moralez, paraissaient sûrs de leur victoire après avoir largement dominé un match assez décousu dans l'ensemble. Mais Felipe Mora parvenait in extremis à retourner la situation en marquant pour les Timbers à quelques secondes du coup de sifflet final. Malgré les protestations furieuses des new-yorkais, qui réclamaient le hors-jeu, le but était confirmé par l'arbitre et forçait une prolongation, laquelle s'achevait sur le même score de 1-1.

L'équipe de la Grosse pomme s'imposait finalement 4-2 dans les tirs aux buts, son gardien Sean Johnson parvenant à bloquer deux penalties et offrant à Alex Callens l'honneur d'inscrire le but de la victoire. C'était la première fois que le New York City FC disputait la finale de la MLS. Portland avait pour sa part été sacré en 2015.