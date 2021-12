Les 8es de finale de la C1 et les barrages de l'Europa et Conference League connus lundi

(Belga) Les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et celles des barrages de l'Europa League et la Conference League seront connues après le tirage au sort qui sera effectué lundi au siège de l'Union européenne de football (UEFA) à Nyon en Suisse.

À 12h00, la journée débutera par le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, sans représentant belge après l'élimination du Club de Bruges dès la phase de poule. Un tirage qui se fera aussi sans le FC Barcelone, repêché en Europa League après avoir terminé 3e de son groupe derrière le Bayern Munich et Benfica. Chaque vainqueur affrontera un deuxième d'un autre groupe et disputera le match retour à domicile. Deuxièmes de leur groupe, Chelsea, tenant du titre, et le Paris Saint-Germain, pourraient donc déjà s'offrir une belle affiche face au Real Madrid ou au Bayern Munich. Les matches aller se joueront les 15-16 et 22-23 février, les matches retour auront lieu les 8-9 et 15-16 mars. Dans la foulée, l'UEFA procèdera à 13h00 au tirage des barrages de l'Europa League avec les huit deuxièmes de groupe et les huit équipes repêchées de la Ligue des Champions, dont le FC Barcelone. Présents en phase de poule, Genk et l'Antwerp avaient tous les deux été éliminés en terminant derniers de leur groupe. Les matches aller se disputeront le jeudi 17 février avant les matches retour, une semaine plus tard. Seul club belge à avoir passé l'hiver européen, La Gantoise ne sera pas concernée par le tirage au sort des barrages de la Conference League à 14h00. Directement qualifié pour les huitièmes de finale grâce à leur première place dans le groupe B, les Gantois devront atteindre pour connaître leur adversaire. Les barrages mettront aux prises les deuxièmes des huit groupes et les huit repêchés de l'Europa League. Les matches aller sont prévus le jeudi 17 février avant les matches retour, une semaine plus tard.