Le cycliste Barnabas Peak rejoint Intermarché-Wanty Gobert

Intermarché-Wanty Gobert a renforcé son effectif pour la saison 2022 avec l'arrivée du coureur hongrois Barnabas Peak, a confirmé dimanche l'équipe WorldTour belge.

Peak, 23 ans, débarque en provenance de BikeExchange avec qui il avait signé son premier contrat professionnel en 2020. Décrit comme un "coureur puissant et polyvalent", le Hongrois avait terminé à la 2e place de la 2e étape de la Semaine Coppi et Bartali derrière Pascal Ackermann. Il compte également deux titres de champion de Hongrie du contre-la-montre à son palmarès (2018 et 2020) et un titre de champion de Hongrie sur route (2018). "L'opportunité de rejoindre Intermarché-Wanty-Gobert et de défendre ses couleurs était pour moi particulièrement attrayante", a confié Peak, cité dans le communiqué. "Car c'est une équipe de stature internationale, où évoluent des coureurs de multiples nationalités, animée en même temps par les valeurs traditionnelles du cyclisme belge. Je connais les objectifs de l'équipe pour la saison à venir et je suis déterminé à travailler dur pour que nous puissions les remplir." "Nous avons mis en place une stratégie claire avec nos sprinteurs pour la saison prochaine, et nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur un élément solide dans le rôle de poisson-pilote en la personne de Barnabas Peak", a ajouté Aike Visbeek, manager de la performance de l'équipe. "Ses deux premières années dans le World Tour n'ont pas toujours été simples, cependant nous avons l'intime conviction qu'il pourra apporter de la stabilité à notre train de sprint et qu'il deviendra à terme un élément de poids au sein de notre équipe." (Belga)