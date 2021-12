Torino et Praet renouent avec la victoire contre Bologne et Theate

(Belga) Après deux partages consécutifs, Torino a renoué avec la victoire en battant dimanche Bologne 2-1 dans un match de la 17e journée du championnat d'Italie de football. Dennis Praet a joué tout le match avec les vainqueurs et Arthur Theate, averti (27e), a été remplacé chez les visiteurs (84e).

Torino a dominé la première période et a pris les devants par Antonio Sanabria (24e, 1-0). Les visités sont restés les plus dangereux après la reprise et ont doublé l'écart grâce à un autogoal (69e, 2-0). Au classement, Torino se gisse en 12e position (22 poits). Bologne, qui a réduit son retard sur un penalty transformé par Riccardo Orsolini (79e, 2-1), est 9e (24 points). Aux Pays-Bas, RKC et sa colonie belge se sont inclinés 2-1 à Twente. Ricky van Wolfswinkel (2e, 1-0) et Michel Vlap (5e, 2-0) , qui est prêté par Anderlecht, ont donné un double avantage aux visités. Celui-ci s'est révélé suffisant malgré le but rapide de Jens Odgaard (10e, 2-1). A Waalwijk, Dario Van den Buijs et Lennerd Daneels étaient titulaires. Le premier a été remplacé à la mi-temps par Shawn Adewoye, qui a été exclu (89e) et le second est sorti (65e). Thierry Lutonda est monté au jeu (65e). Sebbe Augustijns et Jens Teuckens sont restés sur le banc. Après 16 journées, Twente est 4e (28 points) et RKC 14e (15 points). En France, Lille et Lyon ont fait match nul (0-0). Chez les Dogues, Amadou Onana est monté au jeu (90e) tandis que Jason Denayer, blessé à la cheville, était absent chez les Gones. Après 18 journées, Lille est 11e (25 points) et Lyon 13e (23 points)