L1: Lille-Lyon, un match nul qui n'arrange personne

Quatre jours après sa qualification historique pour les 8e de finale de la Ligue des champions, Lille a concédé le match nul (0-0) face à Lyon, dimanche lors de la 18e journée, un résultat qui maintient les deux formations loin du podium.

Devant son public, le Losc n'a pas réussi à rééditer la performance réalisée mercredi sur la pelouse de Wolfsburg (3-1) qui lui avait permis de rafler le billet pour le Top 16 européen et la première place de son groupe.

Face à des Lyonnais solides et appliqués, les Dogues se sont montrés inoffensifs et sans mordant, manquant de réalisme en fin de match et butant par deux fois en seconde période sur un décisif gardien lyonnais, Anthony Lopes.

Les Lyonnais, avec une équipe remaniée trois jours après leur match de Ligue Europa face aux Glasgow Rangers (1-1), se sont montrés en jambes mais prudents, au Stade Pierre Mauroy.

Les Nordistes manquent de réaliser la passe de trois victoires de suite, mais ils ont au moins gardé leur cage inviolée, pour la deuxième fois seulement en 18 journées.

- Difficile semaine pour Lyon -

Quant aux Rhodaniens, qui ont connu une semaine compliquée entre le retrait d'un point infligé par la Ligue après les incidents survenus lors du match contre Marseille et l'annonce du départ à la trêve du directeur sportif brésilien Juninho, ils ont manqué de tranchant dans les trente derniers mètres.

Ce résultat nul n'arrange aucune des deux équipes, qui restent engluées dans le ventre mou du classement. Lille pointe en effet à la onzième place avec 25 points, tandis que Lyon, qui devra rejouer à huis clos son match contre l'OM, est seulement 13e avec 23 unités au compteur.

D'entrée, Lille a essayé de mettre son jeu en place mais s'est heurté à une équipe de Lyon très bien en place et qui a tenté de gêner la relance nordiste avec le pressing de ses deux attaquants Islam Slimani et Moussa Dembélé.

Malgré la possession de balle, le Losc, qui a semblé à court d'idées, a buté sur la solide défense lyonnaise qui n'a laissé que quelques miettes aux attaquants lillois.

- La main ferme de Lopes -

La seule situation est intervenue après un joli débordement de Tiago Djalo, aligné au poste de latéral gauche à la surprise générale: sur le centre du Portugais, Jonathan David a enchaîné un contrôle et une frappe qui a été contrée, puis Burak Yilmaz n'a pas trouvé le cadre (22e).

Les Dogues, pas aidés par une pelouse difficile, n'ont pas pris le moindre risque et ne sont pas créés d'autre occasion, à l'inverse des Gones, bien plus séduisants.

Après une tentative de Slimani détournée en corner par Sven Botman (42e), c'est Houssem Aouar qui a failli ouvrir le score juste avant la pause: sur une ouverture de Castello Lukeba, le créateur lyonnais a réalisé un superbe contrôle orienté avant de placer une frappe enroulée qui est venue mourir au pied du poteau gauche d'Ivo Grbic (44e).

Après la pause, le match s'est un peu débridé au fur et à mesure que les deux équipes laissaient des espaces. Si la meilleure qualité de jeu a plutôt été lyonnaise, avec notamment un Aouar inspiré, les occasions les plus franches ont été pour les Lillois.

Anthony Lopes a en effet eu la main ferme sur deux tirs cadrés d'Yilmaz (68e, 71e), et il a eu de la réussite quand Gabriel Gudmundsson a tiré à côté alors qu'il était en position idéale au second poteau (86e). L'ailier suédois du Losc a eu la dernière occasion, mais sa reprise s'est encore envolée (90e+3).