Les Belges à l'étranger - Encore un revers pour Naples, battu par Empoli

(Belga) Après son partage à Sassuolo et sa défaite à domicile face à l'Atalanta, Naples a été battu 0-1 par Empoli dimanche lors de la 17e journée de Serie A. Aligné en pointe, Dries Mertens a été remplacé à la 63e minute avant que Patrick Cutrone n'inscrive l'unique but du duel (71e). Au classement, Naples est 4e avec 36 points, trois de moins que l'AC MIlan (1er). Empoli est 7e (26 points)

Les visités ont dominé la première période mais un envoi d'Elif Elmas a heurté la transversale (22e), Hirving Lozano (42e) a manqué une grosse opportunité et Piotr Zielinski a quitté le terrain en raison de problèmes respiratoires (23e). En seconde période, Empoli a flirté plus souvent avec le but que Naples et sur corner, Cutrone lui a assuré le succès (71e, 0-1). En Angleterre, Crystal Palace a battu Everton 3-1. Chez les Glazers, Christian Benteke est monté au jeu (74e) alors que Conor Gallagher (41e) et James Tomkins (62e) avaient creusé l'écart pour les Londoniens. Si Salomon Rondon a réduit l'écart pour les Toffees (72e, 2-1), Gallagher a signé un doublé (90e+4, 3-1). Après 16 journées, Crystal Palace grimpe à la 12e place (19 points) et Everton est 14e (18 points). (Belga)