Coupe du monde d'équitation - Jos Verlooy laisse échapper la victoire en Coupe du monde à La Corogne

Jos Verlooy semblait être sur la voie de la victoire avec son nouveau cheval de pointe, Luciano van het Geinsteinde, un étalon de dix ans, lors de la cinquième manche de la Coupe du monde FEI de saut d'obstacles dimanche à La Corogne, en Espagne. Sur le tout dernier obstacle, il a commis une faute et a dû se contenter de la cinquième place.

Jos Verlooy a été le dernier à entrer en piste dans le barrage qui a réuni sept concurrents. Le dernier obstacle ne semblait pas pouvoir empêcher sa victoire, car il était en avance sur le temps du leader l'Allemand Philipp Schulze Topphoff (Concordess NRW) auteur d'un sans-faute en 37.69 secondes. Mais Jos Verlooy a augmenté la vitesse avec son cheval et en conséquence, Luciano van het Geinsteinde n'a pas pu prendre assez de hauteur et a fait tomber une barre. Les quatre points de pénalité et le temps de 36.58 secondes ont placé Jos Verlooyen cinquième position. Schulze Topphoff a remporté la victoire devant le Français Grégory Cottard (Bibici) qui a signé le chrono de 37.78 secondes et la Suédoise Angelica Augustsson-Zanotelli (Kalinka van de Nachtegaele), troisième en 38.39 secondes, tous deux également sans-faute. Ludo Philippaerts, 58 ans, a terminé en 9e position avec Laurier après avoir pris un point de pénalité pour dépassement de temps sur le premier parcours. Le médaillé olympique Pieter Devos (Mom's Toupie de la Roque) s'est classée 12e avec 4 points de pénalité tout comme Pieter Clemens (Hulde G) 13e, Nicolas Philippaerts (MOya vd Bisschop), 22e et Olivier Philippaerts (Le Blue diamond v(t Ruyterhof) 23e. Jordy Van Massenhove (Vardiamo) a fini 25e avec 5 points de pénalité. Denis Lynch (Cristello) a terminé 30e après deux fautes, mais l'Irlandais reste en tête du classement de la Coupe du monde dans la ligue d'Europe occidentale. Avec 37 points, il devance de quatre points le Brésilien Eduardo Pereira de Menezes, qui a terminé sixième à La Corogne. Le Néerlandais Kevin Jochems est troisième à sept points. Pieter Clemens reste le meilleur Belge avec 27 points et la cinquième place. Jos Verlooy est dix-septième avec 14 points. La sixième des dix manches qualificatives, après l'annulation du jumping de Malines, se disputera à Londres la semaine prochaine. La finale aura lieu du 6 au 10 avril à Leipzig, en Allemagne.