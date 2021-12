Ligue des Champions: voici les affiches des huitièmes de finale

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont eu lieu ce lundi midi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse.

La phase de groupe de la Ligue des Champions s'est terminée la semaine dernière. L'UEFA procédera ce lundi 12h au tirage au sort des affiches des huitièmes de finale qui auront lieu les 15-16 et 22-23 février pour les matchs aller tandis que les matchs retour se joueront les 8-9 et 15-16 mars.

À ce stade de la compétition, les équipes d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer. Par exemple, le Paris-Saint-Germain et Lille ne peuvent pas s'affronter au stade des huitièmes de finale.

Chapeau 1: Ajax (NED), Bayern (GER), Juventus (ITA), Liverpool (ENG), LOSC Lille (FRA), Manchester City (ENG), Manchester United (ENG), Real Madrid (ESP).

Chapeau 2 : Atlético (ESP), Benfica (POR), Chelsea (ENG), Inter (ITA), Paris Saint-Germain (FRA), Salzbourg (AUT), Sporting CP (POR), Villarreal (ESP).

Les principales affiches de ces 8e de finale sont certainement les chocs entre la Bayern Munich et l'Atletico Madrid ainsi que les retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le choc qui opposera Manchester United au Paris-Saint-Germain.

Les affiches

Ajax - Inter Milan

Bayern - Atletico Madrid

Juventus - Sporting CP

Liverpool - Salzburg

Lille - Chelsea

Man City - Villarreal

Man United - PSG

Real Madrid - Benfica

Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale auront lieu le 18 mars.

La finale aura lieu le 28 mai prochain à Saint-Pétersbourg.

Le changement

Cette année, une règle capitale fait son entrée, ou plutôt sa sortie. En effet, la règle des 'buts à l'extérieur' est supprimée. Les buts marqués dans le stade adverse ne compteront plus double en cas d'égalité. Si les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, elles joueront les prolongations et les tirs au but si nécessaire.