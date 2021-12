Coup de tonnerre au FC Barcelone: Piqué voudrait quitter le club

C'est une période décidément bien compliquée pour le FC Barcelone. Le club aux cinq Ligues des Champions a été éliminé de la compétition dès la phase de poule et jouera les barrages pour accéder à l'Europa League contre le Napoli de Dries Mertens.

Éliminé en Ligue des Champions, le FC Barcelone n'est pas au mieux non plus en championnat. Les Blaugranas pointent à la 8e place, 18 points derrière le Real Madrid (qui compte un match de plus), une situation indigne d'un club de cette envergure.

Arrivé il y a quelques semaines pour essayer de redresser le club de son coeur, Xavi peine à insuffler un nouveau souffle à son équipe. Le mal est profond et tant le nouveau coach et que le président du club, Joan Laporta, ont annoncé que de gros changements auraient lieu. Le grand ménage commencerait dès le mercato hivernal selon plusieurs média espagnol.

D'ailleurs, l'un deux annonce que le défenseur emblématique du Barça, Gérard Piqué, aurait informé sa direction de sa volonté de quitter le club au terme de la saison. Le journal El Confidental, un média catalan, rapporte que l'Espagnol, qui est sous contrat jusque juin 2024 avec son club, pourrait quitter le navire afin de laisser la place à la nouvelle génération qui doit relever le FC Barcelone.

À 34 ans, Piqué s'est souvent montré dépassé, notamment en Ligue des Champions, par la vivacité de certains attaquants. Le double champion d'Europe et champion du monde avec la Roja voudrait, en quittant le Barça, libérer le club de son gros salaire et ainsi l'aider à soulager ses finances.

La décision du joueur ne serait pas actée et si départ il y a, il sera le fruit de longues discussions avec Xavi et le président qui doivent garder des joueurs d'expérience pour encadrer les jeunes appelés à être le futur du club.