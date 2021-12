Formule1: une vidéo d'Hamilton au moment de sa défaite fuite sur les réseaux sociaux

Le sacre de Max Verstappen (Red Bull) comme Champion du Monde de F1 n'a pas fini de faire parler. Ce lundi, une vidéo où l'on entend Lewis Hamilton se plaindre que la fin de course a été manipulée a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Après un dernier tour de folie, Max Verstappen est devenu champion du monde de Formule 1 au terme du Grand Prix d'Abou Dhabi, le dernier de la saison. Le Néerlandais a pu dépasser son rival pour le titre Lewis Hamilton dans le dernier tour de la course en profitant d'une safety car qui a rassemblé tout le peloton suite au crash de Nicholas Latifi au 53 des 58 tours.

La défaite était très amère pour Lewis Hamilton, le Britannique a eu sa 8e couronne mondiale posée sur la tête durant toute la course jusqu'à ce que Max Verstappen profite des faits de courses et des décisions des directeurs de courses pour rattraper et dépasser son rival dans le dernier tour.

Alors que Verstappen lui est passé devant que qu'il voit son rival filer vers son premier titre mondial, Lewis Hamilton a eu les nerfs à vif et a lancé à son team par radio "ça a été manipulé, mec". Comme le rapporte le Daily Mail, le message de Hamilton n'a pas été diffusé sur le fil mondial de la télévision, mais a été diffusé sur la chaîne de télévision interne F1 et est depuis devenu viral sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que les décisions de Michael Masi, le directeur de course, ont fait l'objet d'énormément de critiques de toutes parts. Des décisions que Mercedes a décidé de contester. Les plaintes ont été rejetées par la FIA mais l'écurie allemande a fait appel. Elle doit amener ses éléments d’ici jeudi. Ce sera alors la Cour d’Appel Internationale de la FIA qui tranchera dans quelques semaines. Il y a très peu de chance que ce recours aboutisse.