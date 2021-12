Challenger de Maia - Kimmer Coppejans se hisse au deuxième tour

(Belga) Kimmer Coppejans s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi Challenger de Maia, joué sur terre battue et doté de 44.820 euros, lundi au Portugal. L'Ostendais, 206e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en trois sets 6-4, 4-6, 6-3 en 2h21 contre le Portugais Pedro Araujo, 713e mondial et bénéficiaire d'une invitation.

Au deuxième tour, Coppejans affrontera le vainqueur du match entre l'Allemand Elmar Ejupovic, 436e mondial et issu des qualifications, et l'Espagnol Oriol Roca Batalla (ATP 387). La semaine dernière, le N.3 belge avait été éliminé en quarts de finale lors du premier tournoi organisé à Maia. (Belga)