Coupe du monde de cyclocross - Mathieu van der Poel, forfait à Rupchen, reporte sa rentrée le 26 décembre à Termonde

(Belga) Mathieu van der Poel a déclaré forfait pour la manche de Coupe du monde de cyclocross samedi à Rupchen aux Pays-Bas où il devait faire sa rentrée dans les labourés, a annoncé son équipe Alpecin-Fenix lundi. Le Néerlandais, pas encore remis de sa blessure au genou, fera ses débuts à Termonde le 26 décembre pour son premier duel avec Wout van Aert.

"Après consultation avec le staff médical et le département performance, il a été décidé de reporter le début de saison de Mathieu van der Poel en cyclocross", a précisé Alpecin-Fenix dans un communiqué. "La revalidation de sa blessure au genou prend plus de temps que prévu et il n'a pas encore pu réaliser un entraînement axé sur le cyclocross. Cela veut dire qu'il débutera sa saison le 26 décembre à Termonde" Termonde, 13e des 16 manches de la Coupe du monde, sera le théâtre du premier duel de la saison entre Van der Poel et Wout van Aert dans le labouré. Après Termonde, 'MVDP' et 'WVA' s'affronteront aussi à Diegem le 29 décembre, Loenhout le 30, Hulst le 2 janvier et Herentals le 5 janvier. (Belga)