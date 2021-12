La Mauves Army, club de supporters d'Anderlecht, annonce qu'elle boycottera totalement le match contre Courtrai

La Mauves Army, un des principaux groupes de supporters du RSC Anderlecht a publié un communiqué sur leur page Facebook dans lequel elle annonce que tous ses membres boycotteront le match de Coupe de leur équipe contre Courtrai.

Le club de supporters d'Anderlecht de la Mauves Army ont fait savoir hier (lundi) soir qu'aucun de ses membres ne se rendra au stade pour encourager leur équipe le 23 décembre, lors du quart de finale de la Coupe de Belgique qui oppose Anderlecht à Courtrai.

La colère des supporters vient de l'heure de cette rencontre. Le match est prévu en pleine semaine - un jeudi - à 18h. "C'est avec tristesse mais soucieux de respecter nos principes que nous avons décidé de boycotter totalement ce match", commence le communiqué. "Aucun de nos membres ne sera présent et nous n'animerons pas notre tribune", regrette le club de supporters.

La Mauves Army parle d'une "décision mûrement réfléchie" et qu'elle est "la seule réponse acceptable face à des horaires dictés uniquement par les diffuseurs et sans aucune prise en compte des réalités des supporters."

"Le football doit rester une fête"

"Les personnes qui ont décidé de cet horaire n'ont semble-t-il jamais traversé Bruxelles en heure de pointe, et pensent sans doute que tout supporter de football n'a d'autres occupations ou obligations que d'aller au stade", assène le communiqué.

"Le football doit rester une fête vivante et accessible à tous, ce que cet horaire ne permet pas à nos yeux."

Les supporters regrettent ces pratiques à but uniquement commercial et dit craindre la saison prochaine, qui sera perturbée par la Coupe du monde. "Nous constatons de plus en plus de dérives depuis plusieurs années décidées par des enjeux financiers (étalements des matchs sur un maximum de créneaux horaires différents, programmation le lundi, etc). Nous appréhendons déjà fortement la saison prochaine qui, avec la Coupe du monde au Qatar, sera un enfer au niveau du calendrier des championnats nationaux".

Il semble que la direction du club, bien consciente du problème, a essayé de faire décaler la rencontre à une heure plus commode. Une tentative restée vaine. "Nous profitons de ce communiqué pour remercier la direction du club d'avoir œuvré en coulisses pour décaler le coup d'envoi du match. Chose qui avait finalement été faite par la Pro League pour le match Anderlecht - Saint-Trond initialement prévu un mardi à...18h45. Mais nous regrettons que le club ne prenne pas position publiquement contre ces horaires aberrants."

"Nous invitons tous les autres supporters, même non-membres de notre groupe, à suivre ce boycott.

Messieurs les joueurs, malgré que vous en serez les premières victimes, sachez que ce choix n'est pas contre vous. Mais pour défendre les valeurs d'un football populaire.

Ensemble contre le football moderne", conclut le communiqué.