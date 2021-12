Coupe du monde de ski freestyle - Xander Vercammen éliminé en seizièmes de finale du ski cross d'Arosa

(Belga) Xander Vercammen a été éliminé au premier tour du ski cross d'Arosa, quatrième manche de la Coupe du monde de ski fresstyle, mardi en Suisse.

Aligné dans le 16e et dernier seizième de finale, Vercammen a terminé en quatrième et dernière position derrière le Français Jean-Frédéric Chapuis, le Britannique Oliver Davies et l'Allemand Bastien Midol. La victoire est revenue au Suédois David Mobärg devant le Français Terence Tchiknavorian, le Canadien Jared Schmidt et l'Autrichien Johannes Rohrweck. Les cinquième et sixème manches sont prévues dimanche et lundi à San Candido en Italie. (Belga)