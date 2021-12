Kevin De Bruyne inscrit un doublé avec Manchester City et pulvérise Leeds United

Kevin De Bruyne retrouve progressivement son meilleur niveau du côté de Manchester City. Le Diables Rouge a connu un début de saison compliqué avec une blessure encourue pendant l'Euro qui l'a tiraillé jusqu'en septembre et lorsque KDB a enfin pu enchaîner les matchs, il a été testé positif au Covid et forcé de s'arrêter de nouveau.

Cette fois-ci, il est bel et bien de retour. Notre rouquin national était en grande forme, comme le reste de son équipe ce mardi soir.

Manchester City recevait Leeds United dans le cadre de la 17e journée de Premier League. Les hommes de Pep Guardiola n'ont pas fait dans la dentelle en écrasant leur adversaire 7-0.

Pour son premier but, De Bruyne a parfaitement plongé dans un espace entre deux défenseurs. Une fois n'est pas coutume, c'est lui qui reçoit une balle parfaitement calibrée (le Belge est plutôt habitué à les donner) dans les pieds et il ajuste impeccablement le gardien qui est battu.

Le second but de De Bruyne est une petite merveille avec une grosse frappe sèche à 30 mètres du but qui ne laisse aucune chance au malheureux gardien qui doit se retourner pour la cinquième fois.

Kevin De Bruyne a inscrit les troisième (32e minute) et cinquième (62e minute) buts de son équipe. Les autres buteurs sont Phil Foden (8e), Jack Grealish (13e), Riyad Mahrez (49e), John Stones (74e) et le jeune Nathan Aké (78e).

Cette victoire permet aux Skyblues de conserver leur première place au classement avec 41 points, quatre de plus que Liverpool qui doit affronter Newcastle jeudi.