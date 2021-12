C1 féminine: l'OL vise la tête, Chelsea doit valider son billet

Les Lyonnaises visent mercredi (18h45) contre Häcken la première place de leur groupe de Ligue des champions, lors d'une dernière journée sans enjeu pour le Paris SG, sûr de terminer en tête, mais pas pour Chelsea, qui peut encore être éliminé.

Les Parisiennes, qui ont signé un sans faute avec cinq succès, reçoivent les Islandaises de Breidablik jeudi (18h45), pour réaliser le 6/6 dans la compétition. Elles sont déjà assurées de finir premières de groupe, un rang leur permettant d'être tête de série lors du tirage au sort des quarts de finale, prévu lundi.

L'OL, déjà qualifié, aimerait aussi aborder le tirage avec ce privilège: cela sera le cas en cas de succès contre les Suédoises de Häcken, déjà battues 3-0 au match aller, ou si le Bayern Munich, 2e de groupe, ne s'impose pas contre le Benfica Lisbonne.

Trois tickets pour les quarts restent à distribuer, dont deux dans le très corsé groupe A, où Chelsea, finaliste en 2021, n'est toujours pas qualifié.

En tête avec 11 points, les Anglaises ont un déplacement difficile à Wolfsbourg jeudi (21h00). En cas de défaite, les Allemandes (8 points) reviendraient à hauteur et la Juventus Turin (8 points) pourrait elle aussi se mêler à la lutte en cas de succès chez le plus faible Servette Chênois, un club suisse. Il s'agirait alors d'un match à trois qui se jouera à la différence de buts, avec deux heureux, et un déçu.

Le dernier billet se jouera entre Hoffenheim et Arsenal avec une avance confortable pour les Anglaises, qui ne rateraient les quarts qu'en cas de défaite par au moins cinq buts d'écart.

Le programme:

Mercredi:

Groupe C

(21h00) Hoffenheim (GER) - Arsenal (ENG)

FC Barcelone (ESP) - HB Koge (DEN)

Groupe D

(18h45) Lyon (FRA) - Häcken (SWE)

Bayern Munich (GER) - Benfica (POR)

Jeudi:

Groupe A

(21h00) Wolfsburg (GER) - Chelsea (ENG)

Juventus Turin (ITA) - Servette Chênois (SUI)

Groupe B

(18h45) Real Madrid (ESP) - Kharkiv (UKR)

Paris SG (FRA) - Breidablik (ISL)