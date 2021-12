Des avocats donnent raison à Mercedes: le team allemand prêt à faire annuler le titre de Max Verstappen

L'équipe Mercedes n'a pas l'intention de laisser tomber ses protestations. Alors que la FIA les a rejeté en fin de soirée dimanche, après une victoire controversée de Max Verstappen, les demandes de Mercedes auraient été avalisées par deux grands avocats. Résultat: l'équipe allemande serait prête à tout pour contester le titre du Néerlandais et faire couronner Lewis Hamilton.

Mercedes ne va rien laisser passer. L'équipe allemande s'estime flouée après le sacre de Max Verstappen, dimanche, à Abu Dhabi. Le Néerlandais avait profité de la voiture de sécurité pour se rapprocher du Britannique, le doublant au profit d'une décision houleuse de la direction de course pour s'adjuger la couronne mondiale, sa première en F1.

La Safety Car n'avait pourtant pas laisser passer tout le peloton pour se remettre dans l'ordre, comme l'exige le règlement, rendant le duel inégal. Deux protestations avaient donc été remises à la FIA, dont une pour cette décision, en fin de course. Deux protestations rejetées après des heures de discussion. Mais Mercedes veut désormais faire appel auprès de la cour d'appel internationale de la FIA. Avant de le faire, le team aurai fait appel à deux avocats de haut rang: Duncan Bagshaw (Howard Kennedy) et Nicholas Bamber (Penningtons Manches Cooper LLP).

Selon RMC SPort, Les deux ont rendu leur verdict: Mercedes aurait de solides bases légales pour se présenter devant la justice. En effet, le règlement est clair et une erreur d'interprétation "difficile à justifier" aurait été décelée, alors que Michael Masi, le directeur de course, avait appliqué le principe inverse en Allemagne plus tôt dans la saison. Selon ces avocats, Mercedes pourrait dès lors faire annuler le sacre de Verstappen au profit d'Hamilton avec une procédure bien orchestrée, en contestant notamment l'application d'un principe fondamental de la réglementation basée sur l'équité sportive.

Mercedes a jusqu'à jeudi soir pour déposer officiellement son recours. Max Verstappen doit recevoir, ce jour-là, son trophée de champion du monde.