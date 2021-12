Alerte au chambrage: des fans de Charleroi ont tenté de vendre le Standard

Les Storm Ultras, un groupe de supporters de Charleroi, viennent de frapper fort sur le terrain du chambrage. En effet, le groupe a annoncé sur les réseaux sociaux une nouvelle qui va faire parler au Standard.

L'un des membres a en effet réussi à contacter Abbas Bayat, ancien président de Charleroi, en se faisant passer pour un grand supporter du Standard. Dans un mail adressé à l'Iranien, il demande purement et simplement à ce que M. Bayat rachète le club. Si la blague devait en théorie s'arrêter là, il s'avère que le destinataire a finalement répondu au fan en question.

Avec une proposition: aider les fans des Rouches à racheter le club. "Le Standard est très populaire dans toute la Belgique et doit compter 50 000 vrais supporters. Une modeste contribution de chacun d'entre eux pourrait suffire pour acheter une part majoritaire ou bloquante dans le club. Je serais plus qu'heureux de discuter avec vous de cette idée et de vous conseiller - gratuitement - sur les moyens d'y parvenir", a écrit l'ancien homme fort du Standard.

Une petite boutade relayée en masse sur les réseaux sociaux.